Politie grijpt in bij betoging voor wolf Bram in Renswoude

Demonstratie

Vandaag, 20:06

Bij een protest tegen het afschieten van wolf Bram bij het gebouw van de Fauna Beheer Eenheid in Renswoude moest de politie in actie komen om de demonstranten te beschermen. Een groep van een kleine honderd omwonenden keerde zich tegen de demonstratie. Niemand is aangehouden, meldt de politie. De schrik bij de betogers van de groep en Animal Rebellion is groot, zegt een woordvoerder van de actiegroep.

De actiegroep gaat aangifte doen van geweld tegen de demonstranten. Volgens een woordvoerder probeerde een man met zijn auto in te rijden op de betogers. De politie ontzette de leden van de actiegroep om slachtoffers te voorkomen. Enkelen van de zeventien actievoerders kregen klappen van de tegendemonstranten. Nadat de politie ingreep, keerde de rust terug.

De probleemwolf Bram werd eerder deze maand doodgeschoten op de Utrechtse Heuvelrug. Voor hem was eerder dit jaar een afschotvergunning afgegeven, omdat het dier meerdere keren mensen had aangevallen en gebeten.

