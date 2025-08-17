Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tientallen mensen demonstreren tegen afschot van probleemwolf Bram

Tientallen mensen demonstreren tegen afschot van probleemwolf Bram

Demonstratie

Gisteren, 16:41

Link gekopieerd

In het Utrechtse Maarn hebben enkele tientallen mensen gedemonstreerd voor het welzijn van wolf GW3237m, ook wel wolf Bram genoemd. Vorige maand bepaalde een rechter dat deze wolf mag worden afgeschoten, nadat hij in mei tot twee keer toe een wandelaarster in haar been had gebeten.

De betogers, onder meer van Animal Groups Rebellion, stellen dat Bram onterecht de schuld krijgt voor bijtincidenten. Volgens hen is de wolf de vader van welpen en heeft Bram "rust nodig als zijn jongen worden grootgebracht". Omdat hij die op het Landgoed Den Treek-Henschoten "niet gegund wordt" leidde dit tot incidenten, stellen ze. "Kan een wild dier de schuld krijgen van menselijk handelen?", aldus de activisten.

Wolf Bram viel recent nog een jong kind aan, dat zorgde ervoor dat het gebied waar hij leeft is afgesloten. In onderstaande video zie je meer over dit laatste voorval met wolf Bram:

'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'
2:09

'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'

Met de demonstratie wilden ze een stem laten horen "tegen het doodschieten van Bram". Ze droegen spandoeken met teksten als 'Laat Bram met rust' en 'Stop wolvenmoord'.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Bram ook het dier is dat op 30 juli een 6-jarig kind beet op de Utrechtse Heuvelrug.

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

DNA-test bewijst: wolf Bram beet 6-jarig kind op Utrechtse Heuvelrug
DNA-test bewijst: wolf Bram beet 6-jarig kind op Utrechtse Heuvelrug
Vader na aanval wolf Bram op zoon (6): 'Hij geneest verbazingwekkend goed'
Vader na aanval wolf Bram op zoon (6): 'Hij geneest verbazingwekkend goed'
Utrecht mag bijtende wolf Bram laten afschieten
Utrecht mag bijtende wolf Bram laten afschieten
Gemeenten in Utrecht: blijf uit bos- en natuurgebied om wolf Bram
Gemeenten in Utrecht: blijf uit bos- en natuurgebied om wolf Bram
Wolf Bram die vrouw op landgoed Den Treek beet mag afgeschoten worden
Wolf Bram die vrouw op landgoed Den Treek beet mag afgeschoten worden

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.