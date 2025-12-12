DNA-spoedtest bewijst: doodgeschoten wolf is 'Bram'

De wolf die op de Utrechtse Heuvelrug is doodgeschoten, is probleemwolf GW3237m oftewel Bram. Dat blijkt uit DNA-spoedonderzoek. Vorige week werd het neerschieten van de het dier, dat bij meerdere incidenten betrokken was, al gemeld maar het was toen nog niet zeker of het om Bram ging. Dat nu helder is dat het wel om hem gaat zorgt er ook voor dat de waarschuwingen om zijn leefgebied niet te betreden zijn ingetrokken.

Omdat Bram meermaals mensen had aangevallen werd er door de provincie een afschotvergunning afgegeven. "Het is jammer dat het zover heeft moeten komen", zegt gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur en landbouw). "Maar ook is er een gevoel van opluchting. Vooral voor mensen die op de Utrechtse Heuvelrug wonen of recreëren of daar ondernemer zijn. Zeker nu we zo kort voor de kerstdagen staan."

Incidenten

Uit DNA-analyse was gebleken dat het dier op 19 mei op landgoed Den Treek bij Leusden tot twee keer toe een wandelaarster had gebeten. Eind juli werd een 6-jarig kind in de buurt van de Pyramide van Austerlitz door Bram gebeten en meegesleurd. Het gedrag viel volgens natuurorganisaties te verklaren omdat er welpen in het spel waren.

Dat het pas maanden na het afgeven van de afschotvergunning lukte om de 'probleemwolf' dood te schieten, is volgens de gedeputeerde goed te verklaren. "De wolf is een beschermd dier, dus je moet zeker weten dat je de goede te pakken hebt. Bovendien zat de wolf in een drukbezocht gebied. Je kunt daar niet zomaar gaan schieten."

Advies ingetrokken

Terreinbeherende organisaties, gemeenten en de provincie Utrecht hebben nu op advies van deskundigen besloten het advies om landgoederen en de bos- en natuurgebieden tussen de A12 en A28 te mijden, in te trekken. Andere wolvenadviezen blijven nog wel van kracht. "Zoals op de paden te blijven, de hond aangelijnd te houden en ervoor te zorgen dat kinderen in het zicht blijven", aldus Sterk. "Ook wordt geadviseerd extra alert te zijn bij activiteiten als hardlopen en paardrijden, omdat snelheid een trigger kan zijn voor wolven."

Bram wordt komende week onderzocht en daarna zal worden gekeken of hij beschikbaar kan worden gesteld voor wetenschappelijke of educatieve doeleinden.