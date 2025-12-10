Dode wolf gevonden bij Nationaal Park Dwingelderveld Drenthe

In de omgeving van het Nationaal Park Dwingelderveld in Drenthe is woensdagmiddag een dode wolf gevonden, zo bevestigt de organisatie BIJ12 berichtgeving hierover door RTV Drenthe. BIJ12 is een organisatie die voor provincies wolvenzaken afhandelt.

Dinsdag meldde de provincie Drenthe dat zij een wolf wil laten afschieten die de afgelopen weken schapen in Beilen heeft aangevallen. Dat dier, GW4890 genoemd, viel de schapen aan nadat het een wolfwerend raster had gepasseerd.

Of de dood aangetroffen wolf deze 'probleemwolf' is, zal onderzoek moeten uitwijzen. Ook wordt bekeken waaraan het dier is overleden.

Drenten protesteerden al eerder tegen de wolf, ze zijn bang dat hun dieren niet meer buiten kunnen lopen: