Dringend advies Drenthe vanwege wolf: ga niet met hond naar Dwingelderveld

De provincie Drenthe adviseert de gemeenten Westerveld en De Wolden om hun inwoners "dringend op te roepen" niet met honden naar Nationaal Park Dwingelderveld te gaan. Dat advies volgt op voorvallen waarbij een wolf bij Ansen en Spier belangstelling toonde voor honden en ze opzocht. Extra voorzichtigheid is nodig, aldus de provincie.

Het advies is aan de gemeenten, omdat die over de openbare orde en veiligheid gaan. De provincie heeft onder meer het beschermen van de wolf als taak.

Drenthe raadt bezoekers van het natuurgebied verder aan op de paden te blijven en aanwijzingen van beheerders op te volgen. De provincie onderzoekt ook wat er gedaan kan worden om de van nature schuwe wolf dit "ongewenste gedrag" af te leren. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het verjagen door een paintballgeweer te gebruiken, waardoor een wolf weer bang moet worden voor mensen. Daarvoor moet de provincie een vergunning aanvragen.

In Drenthe leven vier wolvenroedels.

