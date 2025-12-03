'Gedode wolf Utrechtse Heuvelrug is vrijwel zeker Bram'

"De wolf die op de Utrechtse Heuvelrug is gedood, is vrijwel zeker probleemwolf GW3237m, oftewel: Bram." Dat vertelt de rentmeester van landgoed Den Treek aan Hart van Nederland. Een DNA-spoedanalyse van het afgeschoten dier, moet uiterlijk op 12 december definitief uitsluitsel geven.

Op 19 mei jongsteleden beet Bram tot tweemaal toe een wandelaarster in het been op het landgoed. Ook werd in de buurt van de Pyramide van Austerlitz een 6-jarig kind gebeten door dezelfde wolf. De provincie gaf een afschotvergunning voor Bram af omdat deskundigen een gevaar voor de mensheid in het dier zagen. De voorwaarden voor die vergunning zijn strikt.

Hieronder zie je de verwondingen die het kind opliep bij die aanval:

2:09 'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'

Zo mochten de jagers met maximaal drie personen tegelijk het bos in, buiten het zicht van mensen. Afschieten mocht alleen in afgebakend gebied en alleen bij daglicht. "De korte tijd die daarvoor stond in combinatie met de strenge voorwaarden maken het dat het mij zou verbazen als dit niet om Bram gaat", aldus de beheerder.

Sinds begin augustus geldt wel het advies om de landgoederen, bos- en natuurterreinen tussen de A12 en A28 te mijden. Dat advies blijft volgens de provincie van kracht tot de uitslag van de DNA-analyse van de gedode wolf bekend is.