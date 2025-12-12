Rotterdams museum wil 'probleemwolf' Bram hebben: 'Zou een eer zijn'

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam laat weten dat het graag de afgeschoten probleemwolf Bram wil opnemen in de vaste tentoonstelling waarin dode dieren een eigen verhaal vertellen. Conservator Bram Langeveld bevestigt, na berichtgeving van regionale media, dat hij hoopt dat wolf GW3237m een plek kan krijgen in de tentoonstelling 'Dode dieren met een verhaal'. Bram zou in goed gezelschap zijn: andere dieren in de tentoonstelling zijn onder meer de in 2005 doodgeschoten dominomus en de bevroren ijsvogel.

Langeveld zegt dat “wolf Bram daar een heel sprekend voorbeeld van is”. Hij vertelt dat het museum het verhaal van de wolf op een genuanceerde manier wil laten zien, vanuit alle kanten. Of Bram daadwerkelijk naar Rotterdam komt, is nog niet duidelijk. De provincie Utrecht meldt dat het dier eerst volledig wordt onderzocht.

Dat onderzoek bepaalt of het museum verder kan, maar Langeveld maakt duidelijk dat hij het bijzonder zou vinden als de wolf onderdeel wordt van de collectie. De conservator, die toevallig zelf ook Bram heet, noemt het een eer dat een dier met zo’n beladen geschiedenis mogelijk in zijn museum belandt. Hij zegt: "Ik vind het verdrietig dat het nodig was om deze bijzondere wolf af te schieten, al betwist ik niet dat het nodig was."

Hoe gevaarlijk is de wolf eigenlijk? Wij zochten het uit:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Andere bekende dieren in de tentoonstelling

In dezelfde tentoonstelling is nu al de bekende domino-mus te zien, het kleine vogeltje dat in 2005 werd doodgeschoten toen het tijdens Dominoday een rij dominosteentjes omstootte. Langeveld vertelt dat de mus "zonder vergunning is afgeschoten en dat mag eigenlijk niet". Het incident haalde wereldwijd het nieuws en de schutter kreeg zelfs bedreigingen.

De in 2005 doodgeschoten dominomus die zefls wereldwijd nieuws werd. Beeld: ANP

Een andere bekende die te zien is, is de bevroren ijsvogel. De 13-jarige Christoph uit Noord-Holland maakte in het voorjaar van 2018 een foto die binnen de kortste keren viral ging. Over de hele wereld verbaasden mensen zich over het beeld van een prachtige blauwe ijsvogel letterlijk bevroren in de tijd. De jongen wist samen met zijn vader het complete stuk ijs met vogel en al uit het water te halen en te bewaren in de vriezer.

De bevroren ijsvogel, zoals deze in 2018 in het museum te zien was. Beeld: ANP

Mocht wolf Bram een plek krijgen, dan komt hij mogelijk naast een ander opvallend dier te staan: de zogeheten McFlurry-egel. Dit diertje verdronk in een singel in Rotterdam doordat er een McFlurry-bekertje vastzat aan zijn kop. Volgens Langeveld laat dat "heel krachtig zien wat het effect is van de zooi die op straat te vinden is".