Doodschieten Utrechtse wolf is 'schanddaad' volgens Animal Rights

Doodschieten Utrechtse wolf is 'schanddaad' volgens Animal Rights

Beleid

Vandaag, 16:11

Animal Rights veroordeelt het doodschieten van een wolf op de Utrechtse Heuvelrug. "De verantwoordelijken voor deze schanddaad horen niet in een fatsoenlijke maatschappij thuis. Helaas leven we daar nog niet in", zegt woordvoerder Erwin Vermeulen van de dierenrechtenorganisatie.

Volgens Vermeulen is nog niet vastgesteld dat het om de wolf met de codenaam GW3237 gaat. De provincie Utrecht gaf in juli een afschotvergunning af voor deze wolf, die ook wel de bijnaam Bram heeft. Volgens deskundigen zou het dier een gevaar vormen voor mensen.

Hoe gevaarlijk is de wolf eigenlijk? Wij zochten het uit:

De afschotvergunning loopt nog tot en met 31 december. "De verantwoordelijken voor het afschot zijn incompetent genoeg om in hun haast voor de naderende deadline van 1 januari 2026 de verkeerde wolf te schieten. Dat zal gegarandeerd juridische consequenties hebben", aldus Vermeulen.

De Faunabescherming noemt het doden van de wolf op X "onnodig" en wijst erop dat in Duitsland al twaalf keer de verkeerde wolf is doodgeschoten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

