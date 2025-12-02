Volg Hart van Nederland
Gelderland verlengt termijn voor doden probleemwolf met half jaar

Gelderland verlengt termijn voor doden probleemwolf met half jaar

Vandaag, 14:01

De provincie Gelderland verlengt de toestemming om de wolf te doden die dit voorjaar een hardloopster beet op de Hoge Veluwe. Jagers krijgen tot 1 juli volgend jaar de tijd om het dier, die de naam Hubertus draagt, te doden. Ook is het gebied waarin dat mag gebeuren uitgebreid met het terrein van vliegbasis Deelen. De vergunning voor het afschieten van de wolf zou 1 januari aflopen.

Faunabeheerders kregen in mei toestemming om de wolf, bijgenaamd Hubertus, te doden. In de praktijk hebben zij grote moeite het dier te vinden en af te schieten. Volgens de provincie gaat het om een probleemwolf die mensen benadert. Dat gedrag kunnen wolven niet afleren, aldus Gelderland. "Het dier is daarmee een blijvend gevaar voor mensen, en herhaling van de incidenten in april 2025 is dan ook niet uitgesloten."

De nieuwe toestemming wordt gegeven via een maatwerkvoorschrift. Daartegen kan bezwaar worden gemaakt. Een nieuwe vergunning afgeven kan volgens de provincie juridisch niet.

Afgelopen week struinde er nog een wolf dwars door de straten van Ermelo. Meerdere mensen filmden het dier en de beelden werden veelvuldig gedeeld op sociale media en in buurtapps. Bewoners reageerden verschillend, de een noemt het "spannend", de ander zegt "schiet dat ding maar af."

Door ANP

