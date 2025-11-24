Goor in de ban van wolf in woonwijk: 'M'n hond beet me uit angst'

Enkele inwoners van het Twentse Goor stonden deze maandagochtend ineens oog in oog met - vermoedelijk - een wolf. Het dier liep in de wijk Heeckeren en over de Enterseweg. Het is het gesprek van de dag en basisschoolkinderen moesten hun pauze door het dier zelfs binnen doorbrengen.

Dat het daadwerkelijk om een wolf gaat, bevestigt Maurice La-Haye, woordvoerder van de Zoogdiervereniging. Vermoedelijk is het een jongen die op zoek is naar een eigen territorium. "Het dier is verdwaald en zal daarna zelf het dorp wel weer uitlopen."

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Liep rond bij scholen

Rond schooltijd werd het dier gesignaleerd. Hij liep ook rond een plek waar wat scholen in de buurt zijn. Een man met twee honden liep op dat tijdstip daar rond en zag ineens wat langs rennen. "De honden reageerden er enorm op en begonnen te blaffen. Daardoor schoot hij weg."

Een andere vrouw liep op een andere plek ook met haar honden, toen ze merkte dat haar dieren onrustig werden. "Eentje beet er zelfs in mijn been uit angst. Ze zijn er bang voor", zegt ze. In de buurtapp zag ze daarna meerdere beelden voorbij komen op allerlei plekken waar de wolf was gesignaleerd. Gezien de tijdstippen gaat zij zelfs uit van meerdere wolven.

Kat in het nauw

Of het er nu een of meerderen zijn: in Goor is niet iedereen onder de indruk: "We zijn het niet meer gewend dat ze hier lopen. Vroeger liepen ze hier hartstikke veel, Twente is een rustig gebied voor ze", zegt een oudere man tegen Hart van Nederland, die zich er niet druk over maakt: "Ze doen niets."