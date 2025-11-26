Opnieuw oog in oog met een wolf: dit keer is het raak in Ermelo

Woensdagochtend struinde er een wolf dwars door de straten van Ermelo. Meerdere mensen filmden het dier en de beelden werden veelvuldig gedeeld op sociale media en in buurtapps. Bewoners reageren verschillend, de een noemt het "spannend", de ander zegt "schiet dat ding maar af."

Ecoloog Glenn Lelieveld laat aan Omroep Gelderland weten dat het om een getreste wolf lijkt te gaan, die duidelijk ergens anders wil zijn. "Dit is vrij normaal en ongevaarlijk. In deze periode van het jaar zwerven jonge wolven rond."

Volgens de Telegraaf zou de wolf in de buurt van drie kinderdagverblijven hebben gelopen. Inwoners van Ermelo vinden dat het nu wel heel dichtbij komt. " Dat hij nu door het dorp loopt, dan denk je wel van oei", zegt een bezorgde jongeman tegen Hart van Nederland.

Het is al de tweede wolf die deze week gesignaleerd wordt in een woonwijk. Maandag was het raak in Goor. Toen ging het vermoedelijk om een jong dier op zoek naar een eigen territorium.

De inwoners van Goor reageerden verschillend op het verschijnen van de wolf eerder deze week: