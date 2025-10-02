Wolf die tientallen schapen aanviel in Barneveld mag niet worden afgeschoten

De provincie Gelderland mag de wolf die in de gemeente Barneveld tientallen schapen heeft aangevallen voorlopig niet afschieten. Dat heeft de rechter beslist.

Volgens de voorzieningenrechter heeft de provincie onvoldoende onderbouwd dat het doden van de wolf noodzakelijk is. De eerder verleende vergunning, een zogenoemd maatwerkvoorschrift, is daarom geschorst.

De dierenorganisaties Faunabescherming en Animal Rights hadden de zaak aangespannen. Door de uitspraak kan de provincie de wolf nu niet doden en moet zij eerst de bezwaren van de organisaties behandelen.

