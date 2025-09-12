Zoektocht naar Daisy gaat verder: gevonden schedel blijkt van das

De onzekerheid rond de vermiste border collie Daisy sleept voort. Eerder dacht de schaapskudde Epe-Heerde dat er eindelijk duidelijkheid was, nadat een gevonden schedel 'met grote zekerheid' aan een huishond werd toegeschreven. Nieuw onderzoek wijst echter iets heel anders uit: de schedel blijkt van een das te zijn.

"Dat kan er natuurlijk maar één zijn, meenden we", dachten de mensen achter de kudde na de vondst van de schedel. Maar nu duidelijk is geworden dat het niet om een hond gaat, is ook de hoop dat er nog een spoor van Daisy gevonden kan worden terug.

Geen enkel teken

Daisy verdween op woensdag 3 september, nadat ze bij het werk met de kudde werd aangevallen door een wolf. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Vrijwilligers van zoekhondengroep 't Harde zijn dagelijks in touw met speurhonden, drones en warmtecamera’s, maar hebben nog niets gevonden.

In de regio worden flyers verspreid met het verzoek aan inwoners om schuurtjes, tuinhuisjes en struiken te controleren. De bruine border collie droeg op het moment van verdwijnen een leren halsband met een zilveren penning in de vorm van een hondenkluif.

De wolf komt soms behoorlijk dicht bij mensen: