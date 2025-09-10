Woede in Epe: hondeneigenaren willen actie na reeks wolvenaanvallen

Voor sommige inwoners van Epe is de grens bereikt nu op de Veluwe waarschijnlijk de schedel van de vermiste schaapshond Daisy is gevonden. Woensdagochtend kwamen tientallen baasjes met hun hond naar het gemeentehuis om te protesteren. Ze zeggen dat de wolf niet langer schuw is en dat er in korte tijd te veel aanvallen zijn geweest.

Volgens de initiatiefnemers gaat het niet meer alleen om vee, maar steeds vaker om honden die gewoon aangelijnd worden uitgelaten. "We willen weer in veiligheid kunnen leven", zegt Liesbeth van Asselt, een van de organisatoren, tegen Hart van Nederland. "Ik neem verdedigingsmiddelen mee als ik mijn hond uitlaat. Het kan zo niet verder."

Bewoners vertellen dat ze hun honden alleen nog samen durven uit te laten, gewapend met stokken, fluitjes of spray. Een vrouw zou zelfs drie van haar hondjes in één week door wolven aangevallen hebben zien worden.

De actiegroep vindt dat de gemeente en provincie de meldingen van aanvallen niet serieus nemen. Bewoners voelen zich afgescheept met het advies om hun honden aan te lijnen, terwijl ook aangelijnde dieren slachtoffer zijn geworden, zeggen ze.

De provincie Gelderland bevestigt twee aanvallen op honden in het gebied, beide keren betrof het loslopende dieren van een schaapherder. "Aanvallen op aangelijnde honden zijn ons niet bekend", aldus een woordvoerder van de provincie Gelderland. Hij benadrukt dat wolven van nature bang voor mensen zijn en dat mensen honden altijd kort moeten aanlijnen in wolvengebied.

Echt ernstig

Na afloop sprak burgemeester Tom Horn met de actievoerders. Hij erkent de zorgen: "Mensen voelen zich niet meer veilig, dat is echt ernstig." Volgens hem moet de gemeente samen met de provincie en het Rijk snel naar oplossingen zoeken. Tegelijkertijd vraagt hij inwoners om voorzorgsmaatregelen te nemen, dus weer volgt het advies honden aangelijnd houden in het bos.

I nwoners van Epe zijn niet gerustgesteld. Zij eisen dat de wolf weer schuw wordt gemaakt en dat er maatregelen komen zodat ze hun hond weer veilig kunnen uitlaten.