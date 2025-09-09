Schedel gevonden op heide: 'Vermoedelijk van vermiste hond Daisy'

In het natuurgebied Renderklippen bij het Gelderse Heerde is een schedel aangetroffen die vermoedelijk toebehoort aan de vermiste hond Daisy. De bordercollie verdween zes dagen geleden nadat zij werd aangevallen door een wolf. Hoewel definitieve identificatie via DNA-onderzoek nog loopt, gaat de Schaapskudde Epe-Heerde er vanuit dat Daisy door een wolf is gedood.

De schedel werd aan het eind van de middag gevonden door een wildfotograaf en naar de schaapskooi gebracht. Een lid van de Honden Zoekgroep ’t Harde bevestigde ter plekke dat het om een hondenschedel gaat en dat de staat ervan wijst op recente sterfte. Op basis van het formaat, de locatie en het tijdsbestek wordt sterk vermoed dat het om Daisy gaat. Onderzoek naar haar gebit moet dit definitief kunnen bevestigen.

Voorlopig niet meer de heide op

Daisy werkte als kuddehond bij de schaapskudde op de Renderklippen en raakte vorige week gewond bij een aanval door een wolf. Ze sloeg op de vlucht en bleef sindsdien spoorloos. Verschillende zoekacties leverde niets op. Haar dood betekent een harde klap voor de kudde en haar begeleiders. De kudde blijft voorlopig binnen de rasters, waarmee het onderhoud van de heide tijdelijk stilvalt.