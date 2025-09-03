Hond vermist na wolvenaanval bij schaapskudde in Epe

Een hond die bij een schaapskudde in het natuurgebied Renderklippen in Gelderland hoort, is gebeten door een wolf, bevestigt een woordvoerster van de gemeente Epe na berichtgeving van De Stentor. Een andere hond van dezelfde herder werd in augustus ook al gebeten in het natuurgebied.

De hond die woensdagochtend werd gebeten, heeft kunnen vluchten nadat de wolf werd weggejaagd door omstanders. De gemeente heeft gesproken met een van de omstanders, die ook opnames heeft gemaakt van het voorval.

De hond is mogelijk nog niet teruggekomen, maar de schaapsherder was woensdagavond niet direct bereikbaar voor vragen daarover.

Aanlijnplicht voor honden

Renderklippen ligt op de grens tussen de gemeenten Epe en Heerde. In Epe geldt een aanlijnplicht voor honden. Maar voor honden van schaapsherders geldt dit niet, legt de woordvoerster uit, omdat zij anders hun werk niet kunnen doen.

Brief aan de provincie

De gemeenten werken aan een brief aan de provincie. Die moet volgens hen nader onderzoek doen en eventueel extra maatregelen nemen.

