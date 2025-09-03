Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Hond vermist na wolvenaanval bij schaapskudde in Epe

Dieren

Vandaag, 22:04

Link gekopieerd

Een hond die bij een schaapskudde in het natuurgebied Renderklippen in Gelderland hoort, is gebeten door een wolf, bevestigt een woordvoerster van de gemeente Epe na berichtgeving van De Stentor. Een andere hond van dezelfde herder werd in augustus ook al gebeten in het natuurgebied.

De hond die woensdagochtend werd gebeten, heeft kunnen vluchten nadat de wolf werd weggejaagd door omstanders. De gemeente heeft gesproken met een van de omstanders, die ook opnames heeft gemaakt van het voorval.

De hond is mogelijk nog niet teruggekomen, maar de schaapsherder was woensdagavond niet direct bereikbaar voor vragen daarover.

Aanlijnplicht voor honden

Renderklippen ligt op de grens tussen de gemeenten Epe en Heerde. In Epe geldt een aanlijnplicht voor honden. Maar voor honden van schaapsherders geldt dit niet, legt de woordvoerster uit, omdat zij anders hun werk niet kunnen doen.

Brief aan de provincie

De gemeenten werken aan een brief aan de provincie. Die moet volgens hen nader onderzoek doen en eventueel extra maatregelen nemen.

ANP

Lees ook

Boeren boos om nieuwe subsidieregeling Gelderland om wolf aan te pakken: 'Heb er precies niets aan'
Boeren boos om nieuwe subsidieregeling Gelderland om wolf aan te pakken: 'Heb er precies niets aan'
VIDEO: Wolf, hond of wolfhond? Mensen verdeeld over rennende viervoeter op social media
VIDEO: Wolf, hond of wolfhond? Mensen verdeeld over rennende viervoeter op social media
Aangevallen meisje Leusden werd door wolf van achter gegrepen: 'In haar zij gebeten'
Aangevallen meisje Leusden werd door wolf van achter gegrepen: 'In haar zij gebeten'
Wolf minder beschermd en mag eerder worden afgeschoten
Wolf minder beschermd en mag eerder worden afgeschoten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.