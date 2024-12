Wolf minder beschermd en mag eerder worden afgeschoten

De regels om een wolf te mogen afschieten, worden versoepeld. Dat heeft het bestuur van de Conventie van Bern dinsdag besloten. Het is akkoord gegaan met het verzoek van de Europese Unie om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen van 'strikt beschermd' naar 'beschermd'.

De huidige strikt beschermde status houdt in dat wolven niet opzettelijk gedood, gevangen, gehouden of verstoord mogen worden. Ook mogen hun voortplantingsgebieden niet worden beschadigd of vernietigd. Met de nieuwe status mag de populatie wilde dieren worden 'gereguleerd'. De wolf mag niet verdwijnen, maar de regels om de wolf af te schieten worden versoepeld.

In Wekerom in de Gelderse gemeente Ede ontstond veel onrust nadat een wolf op klaarlichte dag een pony had doodgebeten. De wolf sloeg toe in de tuin van de familie Van Roekel, waar hij de pony Zwartje aan flarden scheurde.

Overlast door wolf

De wolf zorgt voor veel angst en overlast in ons land. Zo waarschuwde een middelbare school recent ouders om hun kinderen niet alleen door het buitengebied in Woudenberg te laten fietsen. "Mocht uw kind ook hinder van een wolf ondervinden onderweg, vragen wij u om dit bij school te melden." Dit nadat er een kind werd omsingeld door wolven tijdens het fietsen naar school.

En een boer legde recent vijf dode schapen langs de kant van de weg met een bord met de tekst 'wolf bedankt'. Dit nadat de beesten volgens de boer zijn gedood door een wolf. De boer was het zat, het was niet de eerste keer dat hij met dit probleem te maken kreeg. Vorig jaar werden ook vijf van zijn schapen in de weide gedood.

Over 3 maanden

De wijziging gaat over drie maanden in, tenzij minimaal zeventien leden van het verdrag binnen die periode tegen het besluit in bezwaar gaan. Als dat bezwaar wordt geaccepteerd, blijft de status van de wolf zoals die nu is.

De Conventie van Bern is het internationale verdrag voor natuurbehoud en is door vijftig landen geratificeerd, waaronder alle 27 EU-landen. Om de beschermde status te verlagen, was een tweederdemeerderheid (34) van de verdragslanden nodig. Volgens de Europese Partij voor de Dieren hebben 38 landen ingestemd met het verzoek van de EU.

