Wolf doodgereden op N226 bij Leersum, 'automobilist zag kop op en neer gaan'

Op de N226 tussen Leersum en Maarsbergen (Utrecht) is zaterdagochtend een wolf aangereden. Volgens BIJ12, de organisatie die voor de provincies wolvenzaken regelt, gaat het om een mannetjeswolf.

In maart 2023 werd er ook een wolf doodgereden, toen op de A2 bij Vught, zo is te zien op de video boven dit artikel.

Evert Zandbergen plaatste zaterdagochtend een foto van de wolf op X. Hij denkt dat de wolf was aangereden vlak voordat hij langsreed, vertelt hij tegen het AD. "Een minuutje voor ons, schat ik. Er stond een auto met beschadigingen, de nummerplaat lag eraf. Een andere automobilist was gestopt om te helpen", zegt hij tegen de krant.

Heel erg onder de indruk was Zandbergen niet van het dier. "Maar natuurlijk is het sneu om een dier zo te zien sterven. Toen we voorbijkwamen, bewoog de wolf zijn kop nog een beetje schokkerig op en neer", zegt hij tegen het AD.

Mannetje

Christian Jansen, woordvoerder van BIJ12, bevestigt aan Hart van Nederland dat het inderdaad om een wolf gaat. "De melding is bij ons binnengekomen en we weten tot nu toe dat het een mannelijke wolf is. De precieze toedracht van het ongeval is bij ons niet bekend." Of het gaat om een wolf die op de Utrechtse Heuvelrug leefde of eentje die door het gebied trok, is ook nog niet bekend. DNA-onderzoek moet dit uitwijzen.