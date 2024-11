Boer legt dode schapen langs de weg bij Speuld: 'Wolf bedankt'

Langs de Garderenseweg bij het Gelderse dorp Speuld liggen sinds donderdagavond vijf dode schapen. Naast de kadavers staat een bord met de tekst: "Wolf bedankt".

Veeboer René van Deuveren vertelt aan De Stentor dat hij donderdagochtend uit het raam keek en het lugubere tafereel aantrof. Twee van de schapen waren al dood; de andere drie lagen nog naar adem te happen, met gaten in hun luchtpijp.

In de video die je hierboven kunt bekijken zie je hoe een schaap eerder dit jaar 44 schapen doodde in Kootwijkerbroek.

In overleg met de dierenarts zijn de andere drie schapen geëuthanaseerd. Onderzoeksorganisatie BIJ12 kwam langs om te onderzoeken of het om een wolvenaanval gaat. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend, maar volgens Van Deuveren is dit duidelijk het werk van een wolf.

'Wolf bedankt'

Daarom besluit de veeboer het heft in eigen hand te nemen. Hij legt de kadavers van de schapen langs de weg en plaatst er een bord bij met de tekst: “Wolf bedankt”.

Het is niet de eerste keer dat Van Deuveren met dit probleem te maken heeft. Vorig jaar werden ook vijf van zijn schapen in de weide gedood. Hij geeft toe toen nog geen maatregelen te hebben genomen tegen de wolf, maar inmiddels heeft hij 4.000 euro geïnvesteerd in hekwerk. Toch wist de wolf opnieuw de weide binnen te dringen.

Positieve reacties

Met zijn actie wil Van Deuveren duidelijk maken dat de wolf hier volgens hem niet thuishoort. Mensen die langs het tafereel komen, reageren vooral positief. Volgens de veeboer zijn er zeker dertig auto's gestopt.

De schapen zijn donderdagavond langs de weg gelegd, en Van Deuveren heeft geregeld dat ze in de loop van vrijdagochtend worden opgehaald.