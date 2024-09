Provincie Zuid-Holland: komst van wolf slechts een kwestie van tijd

De provincie Zuid-Holland houdt serieus rekening met de komst van de wolf, hoewel het dier daar nog nooit is waargenomen. Het college van Gedeputeerde Staten stelt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de wolf ook in de dichtstbevolkte provincie van Nederland opduikt.

Dit antwoord volgde op schriftelijke vragen van de coalitiepartijen BBB en VVD, die beiden denken dat de kans "reëel" is dat de wolf naar Zuid-Holland komt. Het college wijst op het bestaande Interprovinciaal Wolvenplan, dat richtlijnen biedt om problemen rondom de wolf aan te pakken. "Veiligheid van mensen staat voorop," benadrukt het college.

Ook stelt Zuid-Holland wolfwerende rasters beschikbaar, die kunnen worden ingezet om vee te beschermen als een wolf in de buurt wordt gespot.

Gebieden in Zuid-Holland waar wolf zou kunnen aarden

Hoewel er volgens BIJ12, de instantie die wolvenzaken afhandelt, tussen de 104 en 124 wolven in Nederland leven, is Zuid-Holland nog de enige provincie zonder waarnemingen. Toch lijkt dat te veranderen, want onderzoekers van Wageningen University & Research hebben aangegeven dat de wolf zich kan vestigen in natuurgebieden zoals de duinen en de Biesbosch.

ANP