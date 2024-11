'Fietsende scholier omsingeld door groep wolven bij Woudenberg'

Een scholier is vrijdagochtend in de buurt van Woudenberg opgeschrikt door meerdere wolven. De jongen werd al fietsend op de Voskuilerdijk, tussen Scherpenzeel en Woudenberg, omsingeld door de dieren. Hij kwam met de schrik vrij, meldt het Van Lodenstein College in een brief aan ouders die in handen is van Hart van Nederland.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Wel is bekend dat de leerling niet gewond is geraakt. "De leerling heeft (behalve schrik) gelukkig geen schade ondervonden", schrijft de schooldirectie.

De school roept ouders op om hun kinderen niet alleen door het buitengebied te laten fietsen. "Mocht uw kind ook hinder van een wolf ondervinden onderweg, vragen wij u om dit bij school te melden."

Eerder dit jaar waarschuwde de provincie Utrecht al voor afwijkend gedrag bij wolven, nadat een wolf regelmatig mensen en honden had benaderd. Daarover zie je meer in bovenstaande video.