Bijzondere beelden: wolf springt moeiteloos over wolfwerend raster

Een wolf in Gelderland heeft zichzelf aangeleerd om over een wolfwerend raster te springen. Het raster voldeed aan alle eisen, maar wist de wolf niet tegen te houden. De provincie Gelderland is hiervan op de hoogte en overlegt over nieuwe maatregelen.

Het is een vreemd gezicht: een wolf die zonder moeite meer dan een meter de lucht in springt. Op beelden van een wildcamera van de provincie Gelderland is te zien hoe het dier op ingenieuze wijze een wolfwerend raster omzeilt. De wolf springt over het raster een weiland in.

De unieke beelden zijn gemaakt op 17 juli om 02.30 uur en nu openbaar gemaakt via een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Met zo'n verzoek kan overheidsinformatie worden opgevraagd. Volgens Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging is dit niet eerder vastgelegd in Nederland. "Voor zover bekend is dit de eerste wolf die hiertoe in staat is", aldus La Haye.

1,20 meter hoog en onder stroom

De organisatie BIJ12, die de wolvenpopulatie bijhoudt en schade afhandelt, adviseert dierhouders om rasters van minstens 1,20 meter hoog te gebruiken, mét stroomdraden, om wolven buiten te houden.

"Op basis van de beelden lijkt het te gaan om een raster dat voldoet aan de adviesnorm", vertelt een woordvoerder van BIJ12 aan Hart van Nederland. "Het incident is echter langer geleden dus wij kunnen niet achterhalen of het raster na dit incident door een toezichthouder is gecontroleerd. We hebben vaker beelden gezien van wolven die afgeschrikt worden door de stroomdraden, maar deze wolf blijkt er een stuk minder moeite mee te hebben."

De provincie Gelderland is op de hoogte van het kunstje van de wolf. Ze komen later met een reactie op de beelden en overleggen over mogelijke maatregelen.

ANP