Hond Daisy nog steeds vermist na beet wolf, mocht net weer naar buiten na vorige aanval

Daisy, de hond die woensdagochtend werd gebeten door een wolf, is nog altijd spoorloos. Daisy hoort bij een schaapskudde in het natuurgebied Renderklippen in Gelderland. "We maken ons grote zorgen. Een hond voelt als een familielid."

Woensdagochtend rond 9:30 uur sloeg de wolf toe. "Toen de herder het zag gebeuren, rende hij gelijk op de wolf af", blikt Eelco Hondema een dag later telefonisch terug. Hij is coördinator van het bestuur van vrijwilligers van de schaapskudde. "De herder schreeuwde en toen liet de wolf los en ging ervandoor."

Maar ook de gewonde hond Daisy rende weg. En ondanks een zoekactie van een drone met warmtecamera en speurhonden is de gebeten hond nog niet boven water.

Hoe gevaarlijk is de wolf? Hart van Nederland legt het uit:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Schaapskudde niet meer hei op

Het is niet voor het eerst dat de herder met zijn kudde en drie bordercollies werd aangevallen. Drie weken geleden was het ook al raak en ook toen greep de wolf Daisy. "Maar toen rende de hond niet weg", vertelt Hondema. Twee weken bleef Daisy binnen, tot deze week. En toen ging het weer mis.

De schaapsherder zelf, baasje van Daisy, wil geen reactie geven: "Het is voor mij nu allemaal even te veel." De schaapskudde gaat voorlopig niet meer de hei op. "We vinden het onverantwoord om onze schapen en honden nog langer bloot te stellen aan de gevaren die wolven in ons gebied veroorzaken", aldus de stichting Schaapskudde Epe-Heerde.

Hart van Nederland/ANP