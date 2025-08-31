Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Buitentrouwerijen op de schop door wolf: 'Bruiloftsgasten moeten bij elkaar blijven'

Buitentrouwerijen op de schop door wolf: 'Bruiloftsgasten moeten bij elkaar blijven'

Dieren

Gisteren, 21:53

Link gekopieerd

Trouwerijen in sommige regio's waar (probleem)wolven rondlopen, worden aangepast. Dat meldt RTV Utrecht. Nadat eerder de gemeente Leusden bekend maakte helemaal geen huwelijken meer te voltrekken in de bossen waar wolven zijn, neemt ook Woudenberg maatregelen. Zo moet er voor de veiligheid een speciale boa mee bij een jawoord in de natuur en zijn bruiloftsgasten verplicht bij elkaar te blijven.

Woudenberg zorgt ook dat trouwambtenaren dichter bij de plek van de ceremonie kunnen parkeren. Verder krijgen zij een speciale luchthoorn mee om wolven af te schrikken, weet RTV Utrecht te melden. Het bruidspaar en de gasten moeten in een groep naar de trouwplek wandelen.

Bij de Pyramide van Austerlitz is deze zomer een 6-jarig jongetje gebeten en meegesleurd door een wolf:

'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'
2:09

'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'

De gemeente Leusden besloot onlangs dat huwelijken in de bossen en landgoederen tussen de A12 en A28 onverantwoord zijn omdat daar een probleemwolf leeft. Die wolf beet deze zomer een kind bij de Pyramide van Austerlitz. Achttien bruidsparen die tot en met eind september hun jawoord in dat gebied gepland hadden, moeten daardoor op zoek naar een andere plek om in het huwelijksbootje te stappen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Lees ook

Tientallen mensen demonstreren tegen afschot van probleemwolf Bram
Tientallen mensen demonstreren tegen afschot van probleemwolf Bram
Vader na aanval wolf Bram op zoon (6): 'Hij geneest verbazingwekkend goed'
Vader na aanval wolf Bram op zoon (6): 'Hij geneest verbazingwekkend goed'
Waarschuwingsborden op Utrechtse Heuvelrug om wolf: mijd het bos
Waarschuwingsborden op Utrechtse Heuvelrug om wolf: mijd het bos

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.