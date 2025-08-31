Buitentrouwerijen op de schop door wolf: 'Bruiloftsgasten moeten bij elkaar blijven'

Trouwerijen in sommige regio's waar (probleem)wolven rondlopen, worden aangepast. Dat meldt RTV Utrecht. Nadat eerder de gemeente Leusden bekend maakte helemaal geen huwelijken meer te voltrekken in de bossen waar wolven zijn, neemt ook Woudenberg maatregelen. Zo moet er voor de veiligheid een speciale boa mee bij een jawoord in de natuur en zijn bruiloftsgasten verplicht bij elkaar te blijven.

Woudenberg zorgt ook dat trouwambtenaren dichter bij de plek van de ceremonie kunnen parkeren. Verder krijgen zij een speciale luchthoorn mee om wolven af te schrikken, weet RTV Utrecht te melden. Het bruidspaar en de gasten moeten in een groep naar de trouwplek wandelen.

Bij de Pyramide van Austerlitz is deze zomer een 6-jarig jongetje gebeten en meegesleurd door een wolf:

2:09 'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'

De gemeente Leusden besloot onlangs dat huwelijken in de bossen en landgoederen tussen de A12 en A28 onverantwoord zijn omdat daar een probleemwolf leeft. Die wolf beet deze zomer een kind bij de Pyramide van Austerlitz. Achttien bruidsparen die tot en met eind september hun jawoord in dat gebied gepland hadden, moeten daardoor op zoek naar een andere plek om in het huwelijksbootje te stappen.