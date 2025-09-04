Gelderland geeft groen licht: wolf mag worden afgeschoten

De provincie Gelderland heeft officieel toestemming gegeven om een wolf af te schieten die deze zomer grote schade aanrichtte bij een veehouder in Barneveld. Het dier zou verantwoordelijk zijn voor het doden van meer dan zestig schapen. Dat meldt persbureau ANP.

Volgens de provincie gaat het om een zogenoemde probleemwolf. Het dier viel bijna twintig keer aan, zelfs op kuddes die achter speciale wolfwerende rasters stonden. Uit DNA-onderzoek blijkt dat de aanvallen in juni en juli steeds door dezelfde wolf zijn gepleegd.

Op de beelden hieronder zie je hoe een wolf met het grootste gemak over een wolfwerend raster springt:

0:15 Unieke beelden: wolf springt over wolfwerend raster in Gelderland

Aanvallen op landbouwdieren

De provincie heeft de Gelderse faunabeheereenheid een zogenoemd maatwerkvoorschrift gegeven, een vergunning om de wolf neer te schieten. Het is de eerste keer dat een provincie een wolf laat afschieten na aanvallen op landbouwhuisdieren.

Eerder dit jaar gaf Gelderland al wel toestemming om een wolf te doden die een hardloopster in Nationaal Park De Hoge Veluwe had gebeten. Ook de provincie Utrecht verleende eerder een afschotvergunning voor een wolf na meerdere bijtincidenten.

Hoe gevaarlijk is de wolf? Je ziet het in deze uitlegvideo:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

ANP