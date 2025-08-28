Provincie wil wolf afschieten die over raster sprong en schapen doodde

De provincie Gelderland wil de wolf afschieten die op 17 juli over een wolfwerend raster sprong. Donderdag zijn beelden gepubliceerd waarop te zien is hoe het dier moeiteloos over een hek springt dat bedoeld is om wolven tegen te houden. Naar aanleiding van de beelden onderzocht de provincie aanvullende maatregelen, maar heeft nu besloten het dier te willen doden.

De wolf zou deze zomer ongeveer zestig schapen hebben gedood bij een veehouder in de gemeente Barneveld. Het roofdier zou daarbij bijna twintig keer over een wolfwerend hek zijn gesprongen. Een van die sprongen is vastgelegd op beeld door een wildcamera. De beelden zijn donderdag openbaar gemaakt na een WOO-verzoek. De provincie verwacht op korte termijn een vergunning te verlenen om de wolf te laten afschieten.

'Wolfwerend'

Volgens Bij12, de organisatie die wolvenmeldingen registreert, lijkt het hekwerk in de video te voldoen aan de adviesnorm: minimaal 1,20 meter hoog en voorzien van stroomdraden. Toch wist de wolf eroverheen te springen. Volgens Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging is dit niet eerder in Nederland vastgelegd. "Voor zover bekend is dit de eerste wolf die hiertoe in staat is", zegt La Haye.