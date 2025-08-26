Hond vermoedelijk gebeten door wolf in Barneveld: 'Kan zo niet langer'

Een hond is dinsdag vermoedelijk gebeten door een wolf in het Gelderse Stroe. Dat meldt de gemeente Barneveld. De hond, die tijdens het incident was aangelijnd, maakt het "naar omstandigheden goed". BIJ12, een organisatie die voor provincies wolvenzaken afhandelt, onderzoekt aan de hand van DNA of het daadwerkelijk om een wolf ging.

Het baasje van de hond heeft het bijtende dier weggejaagd. Barneveld meldt dat het voor het eerst zou zijn dat een wolf een hond bijt in de gemeente. Wel waren er eerdere voorvallen met wolven bij boeren en hobbyveehouders, aldus de gemeente.

Op onderstaande video zie je hoe een jonge wolf oog in oog staat met een hond bij de Utrechtse Heuvelrug:

1:41 Bijzondere beelden: jonge wolf oog in oog met hond bij Utrechtse Heuvelrug

Burgemeester Jacco van der Tak van Barneveld meldt dat het incident "veel indruk" heeft gemaakt en het kan volgens hem "zo niet langer". Hij roept de provincie en het Rijk op om actie te ondernemen om dergelijke voorvallen te voorkomen.

ANP