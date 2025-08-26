Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Hond vermoedelijk gebeten door wolf in Barneveld: 'Kan zo niet langer'

Hond vermoedelijk gebeten door wolf in Barneveld: 'Kan zo niet langer'

Dieren

Vandaag, 19:30

Link gekopieerd

Een hond is dinsdag vermoedelijk gebeten door een wolf in het Gelderse Stroe. Dat meldt de gemeente Barneveld. De hond, die tijdens het incident was aangelijnd, maakt het "naar omstandigheden goed". BIJ12, een organisatie die voor provincies wolvenzaken afhandelt, onderzoekt aan de hand van DNA of het daadwerkelijk om een wolf ging.

Het baasje van de hond heeft het bijtende dier weggejaagd. Barneveld meldt dat het voor het eerst zou zijn dat een wolf een hond bijt in de gemeente. Wel waren er eerdere voorvallen met wolven bij boeren en hobbyveehouders, aldus de gemeente.

Op onderstaande video zie je hoe een jonge wolf oog in oog staat met een hond bij de Utrechtse Heuvelrug:

Bijzondere beelden: jonge wolf oog in oog met hond bij Utrechtse Heuvelrug
1:41

Bijzondere beelden: jonge wolf oog in oog met hond bij Utrechtse Heuvelrug

Burgemeester Jacco van der Tak van Barneveld meldt dat het incident "veel indruk" heeft gemaakt en het kan volgens hem "zo niet langer". Hij roept de provincie en het Rijk op om actie te ondernemen om dergelijke voorvallen te voorkomen.

ANP

Lees ook

Politie schoot hybride wolf ‘met pijn in het hart’ af in Tegelen
Politie schoot hybride wolf ‘met pijn in het hart’ af in Tegelen
Aantal wolvenaanvallen flink gestegen: toename van 40 procent
Aantal wolvenaanvallen flink gestegen: toename van 40 procent
Unieke beelden: wolf verjaagt edelherten uit plas op de Veluwe
Unieke beelden: wolf verjaagt edelherten uit plas op de Veluwe
Vrouw oog in oog met wolf tijdens plaspauze fietsvierdaagse
Vrouw oog in oog met wolf tijdens plaspauze fietsvierdaagse

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.