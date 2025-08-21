Terug

Aantal wolvenaanvallen flink gestegen: toename van 40 procent

Dieren

Vandaag, 10:43

Het aantal aanvallen van wolven op schapen en ander vee, is fors toegenomen. Dat blijkt uit gegevens van BIJ12, een organisatie die voor de provincie wolvenzaken afhandelt. In de eerste zes maanden van 2025 zijn 497 aanvallen op dieren geregistreerd, tegen 360 in diezelfde periode een jaar eerder.

In ongeveer 85 procent van alle gevallen hadden de landeigenaren niet genoeg preventieve maatregelen getroffen om schade door wolven te voorkomen, blijkt uit gegevens van BIJ12.

Wolf Bram viel recent nog een jong kind aan, dat zorgde ervoor dat het gebied waar hij leeft is afgesloten. In onderstaande video zie je meer over dit laatste voorval met wolf Bram:

Het werkelijke aantal aanvallen kan nog hoger liggen. Boeren zijn niet verplicht om een aanval door te geven aan BIJ12. Bovendien zijn alleen de aanvallen meegeteld waarbij met zekerheid vaststaat dat de schade door een wolf is veroorzaakt. BIJ12 heeft nu bijna alle meldingen over het eerste halfjaar van 2025 verwerkt.

ANP

