Vrouw oog in oog met wolf tijdens plaspauze fietsvierdaagse

Dieren

Gisteren, 21:38

Een vrouw zal haar plaspauze op de Veluwe bij Otterlo niet snel vergeten. De vrouw en haar partner stoppen even langs de bosrand tijdens de plaatselijke fietsvierdaagse een paar weken terug, als ineens een wolf achter haar aanloopt. Dat blijkt uit recent gedeelde beelden van het AD.

Het dier loopt met iets in zijn bek, rustig achter de vrouw aan. Uiteindelijk draait hij om en loopt hij weg. Tot een aanval komt het niet, maar de schrik zat er wel even in.

Een wolvenexpert heeft aan de krant bevestigd dat het daadwerkelijk om een wolf gaat. Het object in de bek lijkt een schedel van een prooi.

In onderstaande video leggen we uit wat nu het risico van de wolf is:

Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?
Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

