Faunabeheer geeft uit schrik wolf 'tik met stok' tijdens aanvaring bij Zwolle

In het Zwolse Bos bij het Gelderse Heerde heeft eind september een wolf een tik gekregen met een stok van een faunabeheerder. Dat bevestigt Woordvoerder Joke Bijl van Staatsbosbeheer aan De Telegraaf na berichtgeving in vakblad Vee & Gewas.

"De beheerder, die daar met een gast was, heeft een wolf een tik moeten geven met een stok. Mogelijk als gevolg van een schrikreactie", meldt de woordvoerder aan De Telegraaf. "Wij hebben het voorval mondeling gemeld bij Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) en Faunabeheer Eenheid Gelderland." De SWN houdt het aantal aanrijdingen en calamiteiten met in het wild levende (hoef)dieren bij.

In de video boven dit artikel leggen we uit hoe gevaarlijk de wolf eigenlijk is én wat je moet doen als je oog in oog met het dier staat.

Er is volgens Joke Bijl wel meer context nodig over de ontmoeting. "De faunabeheerders bevinden zich vaak op plekken waar wild zich ophoudt en waar geen recreanten zijn. De betrokken medewerker was bezig met afschot van reewild op een locatie waar ze de wolf in de weg stonden." Of sprake is geweest van een aanval door de wolf kan Bijl niet bevestigen.