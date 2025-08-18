Unieke beelden: wolf verjaagt edelherten uit plas op de Veluwe

Beelden uit een natuurdocumentaire van David Attenborough zijn er bijna niks bij. Bij de plassen van de Zuidwest-Veluwe stonden vorige week op een warme dag enkele edelherten rustig af te koelen toen ineens een wolf opdook. Het roofdier probeerde de herten te verjagen om zelf een verfrissende duik te nemen. "Alles vond precies voor de camera plaats."

De beelden, die te zien zijn bovenaan het artikel, zijn gemaakt met een van de wildcamera’s van Natuurmonumenten en werden deze week gedeeld. "Die camera stond daar natuurlijk niet voor niets zo bij het water", vertelt boswachter Frank Theunissen tegen Hart van Nederland. "We hoopten al dat er zoiets zou gaan gebeuren. Dat het dan ook nog zo mooi voor de camera gebeurt, is geweldig. Daar hebben we geluk mee gehad."

Bruikbaar

Natuurmonumenten krijgt wel vaker beelden binnen van een wolf die in contact komt met andere dieren, zoals een vos of wild zwijn. "Voor ons zijn die beelden heel bruikbaar, omdat we zo meer leren over het gedrag van de dieren. Alleen zijn dat vaak korte fragmenten met slecht zicht. Daar heb je als publiek weinig aan."

Dat de edelherten en de wolf dit keer zo lang en duidelijk te zien zijn, maakt deze beelden extra bijzonder.