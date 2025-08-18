Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Unieke beelden: wolf verjaagt edelherten uit plas op de Veluwe

Dieren

Gisteren, 18:19

Link gekopieerd

Beelden uit een natuurdocumentaire van David Attenborough zijn er bijna niks bij. Bij de plassen van de Zuidwest-Veluwe stonden vorige week op een warme dag enkele edelherten rustig af te koelen toen ineens een wolf opdook. Het roofdier probeerde de herten te verjagen om zelf een verfrissende duik te nemen. "Alles vond precies voor de camera plaats."

De beelden, die te zien zijn bovenaan het artikel, zijn gemaakt met een van de wildcamera’s van Natuurmonumenten en werden deze week gedeeld. "Die camera stond daar natuurlijk niet voor niets zo bij het water", vertelt boswachter Frank Theunissen tegen Hart van Nederland. "We hoopten al dat er zoiets zou gaan gebeuren. Dat het dan ook nog zo mooi voor de camera gebeurt, is geweldig. Daar hebben we geluk mee gehad."

Bruikbaar

Natuurmonumenten krijgt wel vaker beelden binnen van een wolf die in contact komt met andere dieren, zoals een vos of wild zwijn. "Voor ons zijn die beelden heel bruikbaar, omdat we zo meer leren over het gedrag van de dieren. Alleen zijn dat vaak korte fragmenten met slecht zicht. Daar heb je als publiek weinig aan."

Dat de edelherten en de wolf dit keer zo lang en duidelijk te zien zijn, maakt deze beelden extra bijzonder.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.