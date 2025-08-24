Politie schoot hybride wolf ‘met pijn in het hart’ af in Tegelen

De politie heeft meer duidelijkheid gegeven over de hybride wolf die zaterdag in Tegelen werd afgeschoten. Uit een uitgebreide toelichting blijkt dat het dier afkomstig was uit de achtertuin van een inwoner van Venlo. Het ging om een kruising tussen een wolf en een hond.

De politie schetst op Facebook dat de situatie vanaf het eerste moment zorgwekkend was. In een weiland werden drie dode schapen aangetroffen en vlakbij lag een voetbalveld waar een jeugdkamp plaatsvond. Volgens de politie werd aanvankelijk geprobeerd het dier zelf terug de natuur in te laten lopen, maar het bleef rondhangen.

Vijf uur lang volgden agenten het dier, terwijl verschillende instanties, waaronder de burgemeester en de provincie, naar een oplossing zochten. Een speciaal getrainde dierenarts om het dier te verdoven bleek niet beschikbaar. Ook de eigenaar, die intussen ter plaatse was gekomen, slaagde er niet in zijn hybride wolf te vangen.

'Traan in ogen'

Toen het dier zich richting de A73 bewoog, werd de situatie volgens de politie te gevaarlijk: “Met pijn in mijn hart, en een traan in mijn ogen, moest ik het besluit nemen dat ik vijf uur lang koste wat kost had willen vermijden: het dier afschieten", aldus de dienstdoende operationeel coördinator.

De politie benadrukt dat eigenaren van dergelijke dieren verantwoordelijk zijn om gevaarlijke situaties te voorkomen. Een tweede hybride wolf van dezelfde eigenaar is inmiddels in beslag genomen. Er loopt een onderzoek naar hoe het kon gebeuren dat het dier ontsnapte en of de eigenaar geschikt is om zulke dieren te houden.