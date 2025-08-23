Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie schiet ontsnapte 'wolf' dood naast A73 bij Tegelen

Dieren

Vandaag, 14:07

Link gekopieerd

In Tegelen is zaterdag een dier ontsnapt dat een kruising is tussen een wolf en een hond, meldt de politie. De 'hybride wolf', zoals de politie hem noemt, werd voor het eerst gespot in de omgeving van de Kasteellaan, waar het dier drie schapen had doodgebeten in een weiland (zie bovenstaande video). De politiewoordvoerder weet niet waar de wolf precies vandaan is ontsnapt, maar wel dat het niet om een wilde 'wolf' gaat.

De politie wilde het dier vangen, maar dit was moeilijk omdat hij schuw was, weet een woordvoerder. Toen de 'wolf' de A73 wilde oversteken, hebben agenten hem afgeschoten. De woordvoerder van de politie acht het meest waarschijnlijk dat het dier hobbymatig door iemand gehouden werd.

Ingrijpen

De politie heeft het dier gevolgd, maar greep vanwege gevaar voor het verkeer in toen het de snelweg wilde oversteken. Waarom er niet voor gekozen is het dier te verdoven in plaats van te doden, weet de politiewoordvoerder niet. "Die keuze wordt ter plekke gemaakt."

In onderstaande video leggen we uit wat nu het risico van de wolf is:

Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?
1:56

Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Aantal wolvenaanvallen flink gestegen: toename van 40 procent
Aantal wolvenaanvallen flink gestegen: toename van 40 procent
Unieke beelden: wolf verjaagt edelherten uit plas op de Veluwe
Unieke beelden: wolf verjaagt edelherten uit plas op de Veluwe

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.