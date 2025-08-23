Politie schiet ontsnapte 'wolf' dood naast A73 bij Tegelen

In Tegelen is zaterdag een dier ontsnapt dat een kruising is tussen een wolf en een hond, meldt de politie. De 'hybride wolf', zoals de politie hem noemt, werd voor het eerst gespot in de omgeving van de Kasteellaan, waar het dier drie schapen had doodgebeten in een weiland (zie bovenstaande video). De politiewoordvoerder weet niet waar de wolf precies vandaan is ontsnapt, maar wel dat het niet om een wilde 'wolf' gaat.

De politie wilde het dier vangen, maar dit was moeilijk omdat hij schuw was, weet een woordvoerder. Toen de 'wolf' de A73 wilde oversteken, hebben agenten hem afgeschoten. De woordvoerder van de politie acht het meest waarschijnlijk dat het dier hobbymatig door iemand gehouden werd.

Ingrijpen

De politie heeft het dier gevolgd, maar greep vanwege gevaar voor het verkeer in toen het de snelweg wilde oversteken. Waarom er niet voor gekozen is het dier te verdoven in plaats van te doden, weet de politiewoordvoerder niet. "Die keuze wordt ter plekke gemaakt."

In onderstaande video leggen we uit wat nu het risico van de wolf is:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Hart van Nederland/ANP