Provincie twijfelt of gevonden schedel echt van hond Daisy is

De schedel die werd gevonden in het natuurgebied Renderklippen bij het Gelderse Heerde is misschien toch niet van hond Daisy. Hoewel de Schaapskudde Epe-Heerde eerder zei er '99 procent zeker' van te zijn dat de schedel van Daisy is, twijfelt de provincie Gelderland.

De schedel werd dinsdag gevonden door een wildfotograaf en naar de schaapskooi gebracht. Een lid van de Honden Zoekgroep ’t Harde bevestigde toen ter plekke dat het om een hondenschedel gaat en dat de staat ervan wijst op recente sterfte. Maar volgens de provincie klopt dit mogelijk niet.

In Ede voerden boze hondenbezitters woensdag actie. Ze willen meer maatregelen na onder meer de wolvenaanval op Daisy:

1:36 Woede groeit: baasjes in Epe eisen harde aanpak na wolvenaanvallen

Een ecoloog van een organisatie waar de provincie mee samenwerkt heeft gekeken naar de schedel en heeft beoordeeld dat het meer op een das lijkt. Dit meldt een woordvoerder van de provincie aan Omroep Gelderland. Ze vragen daarom voorzichtig te zijn met zeggen dat de hond dood is.

Niet de heide op

Daisy werkte als kuddehond bij de schaapskudde op de Renderklippen en raakte vorige week gewond bij een aanval door een wolf. Ze sloeg op de vlucht en was sindsdien spoorloos. Verschillende zoekacties leverden niets op.

Haar dood betekent een harde klap voor de kudde en haar begeleiders. De kudde blijft voorlopig binnen de rasters, waarmee het onderhoud van de heide tijdelijk stilvalt.