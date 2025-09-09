Nederland in de ban van de wolf: meermaals gezien op één meter afstand

Nog precies tien dagen, dan start er opnieuw een rechtszaak in Arnhem over het afschieten van de wolf. Want sommige exemplaren worden inmiddels wel heel brutaal. De bijtgrage viervoeters komen steeds vaker in de buurt van mensen en andere dieren. Soms met rampzalige gevolgen, soms loopt het met een sisser af. Zoals de twee onderstaande gevallen opnieuw laten zien.

Afgelopen zaterdag was het raak in Hoenderloo, waar een wolf doodleuk tussen het ijs-etende publiek door liep. En in Epe werd Kevin diezelfde zaterdag maar liefst een kwartier lang achtervolgd door een wolf. En dat was flink schrikken. "Ik ben een vrij kalm persoon, maar als die wolf op anderhalve meter achter je staat, denk je toch wel: 'oh shit'", zegt hij tegen Hart van Nederland.

'Echt waar?'

Ook in Hoenderloo kon ijsverkoper Gerrit zijn ogen niet geloven. "Het is echt onvoorstelbaar. We wisten natuurlijk dat hij hier rondliep, maar dit is bizar." Zijn klanten zaten zaterdag rustig te genieten van een bolletje vanille, chocola of een andere smaak, toen ineens op een meter afstand een wolf langsliep. "Een vrouw die daar zat te eten liep naar ons toe en zei: 'Heb je daar vaker last van, van die wolf?' Dus ik zeg: 'Wolf?' Ik geloofde het niet. Maar we keken de camerabeelden terug en ja hoor, het bleek echt zo te zijn."

In beide gevallen staan de dieren (of hetzelfde dier) haarscherp op beeld. Kevin wist met zijn telefoon te filmen, Gerrit beschikt over meerdere beveiligingscamera's. Kevin heeft er inmiddels flink wat bekendheid mee verworven: "Ik heb de beelden gedeeld op Instagram en ze zijn al 800.000 keer bekeken."

Wat gaat de wolf doen?

Terwijl hij filmt, denkt Kevin ook nog na: hoe komt hij van het dier af, dat hem al minutenlang volgt? Hij begint hard te roepen en zwaait met zijn armen om zich groter te maken. Een slimme zet, want de wolf druipt uiteindelijk af. Toch is het hele voorval Kevin niet in de koude kleren gaan zitten. "Ik ben een grote kerel, dus ik ben niet snel onder de indruk. Maar dit vergeet ik nooit meer."

Ook ijsboer Gerrit maakt zich zorgen. "We hebben tegenwoordig te veel wolven. Dat ze er zijn is niet erg, maar het worden er te veel. En nu hebben ze nog te eten. Maar wat als ze dat niet meer hebben? Wat als ze honger hebben? Dan weet je niet wat ze gaan doen."