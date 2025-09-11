Honden mogen weer los op Utrechtse Heuvelrug: waarschuwing gebied rondom wolf blijft

De tijdelijke aanlijnplicht in de bosgebieden rond de Leusderheide op de Utrechtse Heuvelrug loopt maandag af. De maatregel gold sinds deze zomer vanwege de aanwezigheid van probleemwolf GW3237m, ook wel bekend als Bram. Voor deze wolf is een afschotvergunning afgegeven, maar hij is nog niet gedood. Het dringende advies om het gebied tussen de A12 en A28 te mijden blijft dan ook voorlopig van kracht.

"Dit is in lijn met de eerder gecommuniceerde periode waarin deze maatregel van kracht zou zijn", meldt een woordvoerster van Staatsbosbeheer. Zij doet dit mede namens terreinbeherende organisaties, gemeenten, de provincie Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). De betrokken partijen zullen de effecten van de tijdelijke aanlijnplicht de komende tijd evalueren.

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Leefgebied van de wolven

De Leusderheide is het kerngebied van wolven op de Utrechtse Heuvelrug. Op landgoed Den Treek en omliggende gebieden geldt het hele jaar een aanlijnplicht voor honden. Tussen half maart en half september is deze maatregel uitgebreid naar de bossen van Zeist en Austerlitz vanwege de aanwezigheid van vermoedelijke wolvenwelpen. Hoewel experts de maatregel nuttig vinden, hebben veel hondenbezitters hier kritiek op.

Zolang probleemwolf Bram op de Utrechtse Heuvelrug aanwezig is, waarschuwen deskundigen dat het onveilig blijft om te recreëren in de bos- en natuurgebieden en landgoederen tussen de A12 en A28. Bram was betrokken bij verschillende incidenten, waaronder een bijtincident eind juli waarbij een zesjarig kind gewond raakte.

