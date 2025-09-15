Twee nieuwe wolvenroedels in deze provincie, totaal nu 13 in Nederland

Het aantal wolven in Nederland blijft groeien. In Drenthe zijn twee nieuwe groepen wolven gesignaleerd, naast de twee roedels die daar al leefden. Het gaat om de Middenveld-roedel in Midden-Drenthe en de Zuid-Drentse roedel in Westerveld, zo blijkt uit de nieuwste voortgangsrapportage van BIJ12, die maandag is gepubliceerd. Daarmee telt Nederland nu dertien roedels, waar dat er eerder nog elf waren.

De provincie Drenthe waarschuwt dat pasgeboren wolven met rust gelaten moeten worden. "Jonge wolven moeten niet leren mensen te vertrouwen. Dat is van groot belang voor hun veiligheid en die van mensen en dieren in de omgeving", meldt de provincie. Bezoekers in wolvengebieden krijgen het advies op de paden te blijven, geen etensresten achter te laten en honden altijd aan de lijn te houden.

Jonge wolven

Dit voorjaar zijn zeker 45 jonge wolven vastgelegd op camerabeelden in onder meer Friesland, Drenthe, Gelderland en Utrecht. Door de toename wordt het volgens BIJ12 steeds moeilijker om exact te bepalen hoeveel wolven in Nederland leven. Eerder lag de schatting tussen de 104 en 124, maar met de nieuwe aanwas lijkt dat aantal richting de 150 te gaan.

Volgens onderzoekers van de Wageningen Universiteit is er in Nederland ruimte voor minstens 23 roedels. De meeste wolvengroepen zijn gevestigd in Gelderland, vooral op en rond de Veluwe, maar ook op de Utrechtse Heuvelrug leeft een familie.

Tussen februari en eind mei zijn zeven wolven omgekomen bij aanrijdingen, zes door het verkeer en één door een trein. Daarnaast willen de provincies Utrecht en Gelderland drie wolven laten afschieten: twee omdat ze mensen hebben gebeten en één wegens het doden van tientallen schapen.

Hoe gevaarlijk is de wolf? We zochten het voor je uit:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

