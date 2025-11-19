Proef met rasters tegen wolven in Drenthe krijgt vervolg na succes

Drenthe verlengt de proef met verplaatsbare rasters om dieren te beschermen tegen aanvallen van wolven. Na een eerdere geslaagde test dit voorjaar kunnen nu zo'n 25 schaaphouders de mobiele rasters uitproberen. De mobiele rasters zijn handig voor bijvoorbeeld schapenhouders die hun dieren regelmatig verplaatsen. Er worden twee systemen uitgeprobeerd om te zien wat het beste werkt.

De proef is ook bedoeld om ervaring op te doen met het goed en efficiënt neerzetten en ook weer weghalen van de mobiele rasters. De provincie heeft 450.000 euro ontvangen van het ministerie van Landbouw. Gedeputeerde Egbert van Dijk denkt dat dat ruim voldoende is voor de komende periode. Hij gaat door met de aanpak om te weten te komen hoe deze werkt in andere seizoenen dan het voorjaar. De proef duurt tot 1 oktober 2026.

Hoe gevaarlijk is de wolf eigenlijk? We zochten het voor je uit:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Positief resultaat

Tijdens de eerste proef waaraan elf dierhouders meededen, bleken 114 rasters meer dan 10.000 dieren goed te beschermen. Tussen oktober 2024 en juni 2025 werd maar één wolvenaanval geregistreerd. Onderzoek wees later uit dat er toen te weinig stroom op de omheining stond, waarschijnlijk doordat de accu zwak was.

Positief was volgens de provincie ook dat dierhouders die er geen vertrouwen meer in hadden, zagen dat deze rasters inderdaad bescherming boden als ze goed werden neergezet en onderhouden. "Als je je schapen regelmatig verplaatst, is het uitdagend om de juiste maatregelen te nemen. Met deze praktijkproef willen we samen met dierhouders in Drenthe leren wat beter werkt tegen aanvallen en wat ook een beetje praktisch uitvoerbaar is. De dieren beschermen is op dit moment het beste wat we kunnen doen", aldus Van Dijk.