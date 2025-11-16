Bijna evenveel wolvenaanvallen als in heel vorig jaar: 'Dit moet veranderen'

Tot oktober hebben wolven in Nederland al bijna evenveel schapen en ander vee aangevallen als in heel vorig jaar. In de eerste negen maanden van 2025 zijn er 714 aanvallen op dieren geregistreerd, tegenover 770 in heel 2024. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van gegevens van BIJ12. Deze organisatie handelt namens de provincies zaken rond de wolf af.

De cijfers van oktober zijn nog niet compleet, maar in de eerste week van die maand sloeg de wolf zeker 27 keer toe. Daarmee komt het totaal voor 2025 nu al op 741 aanvallen. De oorzaak van 165 meldingen van vermoedelijke wolfschade, gedaan tussen juli en half november, is nog onbekend. De verwachting is dat het record van vorig jaar ruim wordt overschreden.

Hoe gevaarlijk is een wolf eigenlijk? In onderstaande video leggen we dat uit:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

In 86 procent van alle gevallen hadden de landeigenaren volgens BIJ12 niet voldoende preventieve maatregelen getroffen om schade door wolven te voorkomen.

Meeste aanvallen in Gelderland

De meeste aanvallen vonden plaats in de provincie Gelderland. Alleen daar sloeg de wolf dit jaar al 346 keer toe, waarvan 103 keer in de gemeente Barneveld. Daarna volgen Drenthe en Friesland, met elk ongeveer 120 aanvallen. In Groningen zijn dit jaar 26 aanvallen op vee bevestigd, tegenover slechts 2 in heel 2024. In Noord-Brabant neemt het aantal aanvallen juist af.

Volgens burgemeester van Barneveld Jacco van der Tak moet de toename van het aantal wolvenaanvallen worden gestopt. "Dit moet veranderen. De impact op de Barneveldse samenleving is groot. Net als onze inwoners en veehouders maak ik me stevige zorgen", aldus Van der Tak. Naast preventie pleit hij voor beheer van de wolvenpopulatie. "Europa biedt met de verlaging van de beschermde status van de wolf daarvoor ruimte. Het tempo waarin in Nederland stappen worden ondernomen om te kunnen beheren ligt te laag als je de ontwikkeling in de dagelijkse praktijk ziet."

Het werkelijke aantal aanvallen kan nog hoger liggen. Boeren zijn namelijk niet verplicht om meldingen te doen bij BIJ12. Bovendien zijn alleen de gevallen meegeteld waarbij is vastgesteld dat de schade daadwerkelijk door een wolf is veroorzaakt.