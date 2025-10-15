'Wolven spotten kost bezoekers 110 euro: tientallen boetes uitgedeeld'

Tientallen mensen hebben in de afgelopen weken een boete gekregen omdat ze een afgesloten bos zijn ingegaan tussen Ede en Arnhem. Dat bevestigt Natuurmonumenten tegenover RTL Nieuws. Volgens de organisatie proberen veel mensen ondanks duidelijke regels toch een glimp van de wolvenfamilie op te vangen. Wie wordt betrapt, krijgt een boete van zo'n 110 euro.

Het gebied werd eind september gesloten nadat mensen de paden verlieten om wolven te fotograferen. Daarbij werd zelfs voedsel neergelegd om de dieren dichterbij te krijgen. Natuurmonumenten waarschuwt dat dit gevaarlijk gedrag is, omdat wolven dan mensen met eten gaan associëren. In het afgesloten deel leeft een roedel met jonge welpen die nog door oudere wolven worden gevoed op een vaste plek vlak bij de paden.

Hoe gevaarlijk is een wolf eigenlijk? In onderstaande video leggen we dat uit:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Zodra de jonge wolven oud genoeg zijn om zelf mee te jagen, verdwijnt de noodzaak voor die ontmoetingsplek en kan het gebied weer open. De verwachting is dat dit over één tot twee maanden zal zijn. De provincie Gelderland laat weten dat ook op andere plekken in de regio overlast is door zogenoemde wolventoeristen.