Toestemming van provincie voor vangen en zenderen wolven op Utrechtse Heuvelrug

De provincie Utrecht heeft toestemming gegeven om wolven op de Utrechtse Heuvelrug te vangen en verdoven, zodat ze voorzien kunnen worden van een zender. De Zoogdiervereniging wil de roedel volgen voor "wetenschappelijk onderzoek en onderwijs". De provincie heeft de voorwaarden hiervoor opgenomen in een zogeheten maatwerkvoorschrift, dat deze week is gepubliceerd en tot 1 april 2027 loopt.

"De komende periode werkt de Zoogdiervereniging een onderzoeksplan uit, zodat naar verwachting in de winter gestart kan worden", aldus de provincie. De onderzoekers mogen een strikval gebruiken om de wolven te vangen.

Daarbij wordt de poot van het dier omklemd door een stalen draad. Zodra het beest in de val loopt, gaat een alarmsignaal naar een 'vangteam'. De wolf wordt vervolgens verdoofd en krijgt een halsband met daarin een zender. Een strikval veroorzaakt volgens de onderzoekers hooguit een lichte verwonding aan de poot.

Eerder dit jaar werd een kind gegrepen en meegesleurd door wolf Bram toen hij met zijn moeder een wandeling maakte in het bos bij Austerlitz:

2:09 'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'

Een zender voor de hele roedel

De provincie wilde eerder al één wolf vangen en zenderen, maar de rechter hield dat in september 2024 tegen omdat de onderbouwing niet goed genoeg was. Utrecht kwam er ook achter dat de betreffende wolf (bekend als 'Bram') niet alleen was, maar welpen heeft. In november maakte de provincie bekend daarom de hele roedel te willen zenderen.

De onderbouwing daarvoor duurde bijna een jaar. Partijen kunnen tot 21 november bezwaar maken en ook naar de rechter stappen. De Faunabescherming en Animal Rights doen dat vrijwel altijd als provincies deze beschermde diersoort willen aanpakken.

Wolf 'Bram' heeft al diverse keren mensen benaderd en zelfs gebeten. Afgelopen zomer verleende Utrecht een vergunning om dit dier af te schieten en die hield wel stand bij de rechter. Vooralsnog is het jagers niet gelukt om de wolf te doden.

Beter inzicht in de contacten tussen wolven en mensen

Het is niet bekend hoe groot de Utrechtse roedel precies is, wel is zeker dat er twee jaar op rij welpen zijn geboren. Volgens onderzoeker Dick Klees, die samenwerkt met de Zoogdiervereniging, mogen maximaal vijf wolven worden gezenderd. "Maar het is zeer de vraag of dat lukt. Eén moet lukken, maar daarna wordt het moeilijk. Als wolven eenmaal ervaring hebben met zo'n strikval, lopen ze daar nooit meer in. Als we meerdere dieren kunnen zenderen, krijgen we beter inzicht in de contacten tussen wolven en mensen."

De halsband valt na verloop van tijd af. De vallen worden zo ingesteld, dat alleen wolven met een bepaald gewicht (van een jaar of ouder) ermee gevangen worden.