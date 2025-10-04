Terug

Griezeltocht Terschuur afgelast: acteurs zijn te bang voor wolven

Evenementen

Vandaag, 15:47

In Terschuur gaat een Griezeltocht niet door omdat een paar van de deelnemende acteurs te bang is voor wolven. Omroep Gelderland meldt dat de tocht al een paar jaar georganiseerd wordt, maar dit jaar weigerden twee van de griezelacteurs mee te doen. Ze vrezen de wolven die tegenwoordig in de regio rondlopen.

Jaarlijks komen honderden mensen op de Griezeltocht af. Maar de bangmakers zijn nu dus zelf bang. Bep Welters van hoedenwinkel 'BepStyle' in Barneveld vertelt aan Omroep Gelderland dat twee van de twaalf acteurs hebben afgezegd. "Omdat ze bang zijn voor wolven. De laatste tijd hoor je verhalen dat ze over hekken springen en dus eigenlijk overal kunnen verschijnen."

Lieve beesten

In Gelderland leven steeds meer wolven, bijvoorbeeld op de Veluwe. In totaal zou het om acht roedels gaan. Bep hoopt dat het volgend jaar wel door kan gaan: "Ik ga ervan uit dat de overheid ingrijpt. Kijk, wolven zijn lieve beesten. Maar ze kunnen in principe mensen iets aandoen. Als het volgend jaar nog zo is wil ik bewakers regelen."

Op 18 oktober zou met het evenement in Terschuur geld ingezameld worden voor arme kinderen. Wie al al kaarten heeft gekocht, krijgt z'n geld terug. Maar Bep probeert ook iets alternatiefs te organiseren.

