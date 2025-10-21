Drie alpaca's dood door vermoedelijke wolvenaanval in Otterlo

Aan de Damakkerweg in Otterlo zijn drie alpaca's om het leven gekomen na een vermoedelijke aanval van een wolf. Een jong veulen van drie weken oud is nog in de wei achtergebleven zonder moeder.

Volgens eigenaar Gerben van Omme is dit niet de eerste aanval, laat hij weten aan Hart van Nederland. Eerder zou al een vergelijkbaar incident hebben plaatsgevonden. Daarna is een wolfwerend hek met stroom geplaatst, maar dat bleek volgens de eigenaar niet voldoende bescherming te bieden.

Hoe gevaarlijk is een wolf eigenlijk? In onderstaande video leggen we dat uit:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Twee van de gedode dieren waren volgens Van Omme drachtig. Een derde alpaca, die een jong had, was volgens hen zo zwaar gewond dat de dierenarts het dier heeft moeten laten inslapen. In het naburige Lunteren zou een soortgelijke aanval op alpaca's hebben plaatsgevonden.

Wolf?

Een woordvoer van BIJ12 laat dinsdag aan Hart van Nederland weten dat er DNA is afgenomen om vast te stellen of het daadwerkelijk om een wolf gaat. Omdat Otterlo in een bekend wolvengebied ligt, wordt volgens de organisatie standaard zo'n test uitgevoerd. De uitslag wordt over enkele weken verwacht.