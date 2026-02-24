Opnieuw aanlijnplicht in wolvengebied deel Utrechtse Heuvelrug

Hondenbezitters moeten hun huisdier vanaf 15 maart opnieuw aan de lijn houden in bosgebieden van Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer die grenzen aan de Leusderheide. De beheerders van de terreinen laten weten dat de jaarlijks terugkerende maatregel in de omgeving van Austerlitz belangrijk is om confrontaties tussen wolven en honden te voorkomen. De maatregel geldt tot half september.

Uit een voorlopige evaluatie van de vorig jaar ingevoerde aanlijnplicht is naar voren gekomen dat het aantal incidenten tussen wolven en honden sterk is afgenomen. "Waar in 2024 tijdens een aanlijnadvies nog tientallen incidenten werden geregistreerd, was dat er in 2025 slechts één", melden de terreinbeherende organisaties.

Wolf GW3237m, die bij meerdere ernstige incidenten op de Utrechtse Heuvelrug was betrokken, is vorig najaar door jagers doodgeschoten. De provincie Utrecht had voor het dier met de bijnaam Bram een afschotvergunning afgegeven.

Wolf Bram had onder andere een 6-jarige jongen gebeten:

2:09 'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'

Aanlijnadvies voor andere bosgebieden Utrecht

Voor alle andere (bos)gebieden in de provincie Utrecht waar je de hond los mag laten lopen, geldt een advies het dier aan te lijnen. Niet alleen om incidenten met wolven te voorkomen, maar ook om andere dieren in het broedseizoen te beschermen.

"Veel dieren, zoals reeën en vogels, zijn juist tijdens het broedseizoen extra kwetsbaar. De dieren schrikken van een loslopende hond, waardoor eieren of jonkies verlaten worden. Het is belangrijk dieren in het broedseizoen rust te geven om hun jongen groot te brengen", aldus de terreinbeherende organisaties.