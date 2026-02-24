Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Opnieuw aanlijnplicht in wolvengebied deel Utrechtse Heuvelrug

Opnieuw aanlijnplicht in wolvengebied deel Utrechtse Heuvelrug

Waarschuwen

Vandaag, 19:24 - Update: 57 minuten geleden

Link gekopieerd

Hondenbezitters moeten hun huisdier vanaf 15 maart opnieuw aan de lijn houden in bosgebieden van Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer die grenzen aan de Leusderheide. De beheerders van de terreinen laten weten dat de jaarlijks terugkerende maatregel in de omgeving van Austerlitz belangrijk is om confrontaties tussen wolven en honden te voorkomen. De maatregel geldt tot half september.

Uit een voorlopige evaluatie van de vorig jaar ingevoerde aanlijnplicht is naar voren gekomen dat het aantal incidenten tussen wolven en honden sterk is afgenomen. "Waar in 2024 tijdens een aanlijnadvies nog tientallen incidenten werden geregistreerd, was dat er in 2025 slechts één", melden de terreinbeherende organisaties.

Wolf GW3237m, die bij meerdere ernstige incidenten op de Utrechtse Heuvelrug was betrokken, is vorig najaar door jagers doodgeschoten. De provincie Utrecht had voor het dier met de bijnaam Bram een afschotvergunning afgegeven.

Wolf Bram had onder andere een 6-jarige jongen gebeten:

'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'
2:09

'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'

Aanlijnadvies voor andere bosgebieden Utrecht

Voor alle andere (bos)gebieden in de provincie Utrecht waar je de hond los mag laten lopen, geldt een advies het dier aan te lijnen. Niet alleen om incidenten met wolven te voorkomen, maar ook om andere dieren in het broedseizoen te beschermen.

"Veel dieren, zoals reeën en vogels, zijn juist tijdens het broedseizoen extra kwetsbaar. De dieren schrikken van een loslopende hond, waardoor eieren of jonkies verlaten worden. Het is belangrijk dieren in het broedseizoen rust te geven om hun jongen groot te brengen", aldus de terreinbeherende organisaties.

Door ANP

Lees ook

Gezenderde wolf van Hoge Veluwe loopt 2500 kilometer en duikt op bij Utrecht
Gezenderde wolf van Hoge Veluwe loopt 2500 kilometer en duikt op bij Utrecht
Politie grijpt in bij betoging voor wolf Bram in Renswoude
Politie grijpt in bij betoging voor wolf Bram in Renswoude
Rotterdams museum wil 'probleemwolf' Bram hebben: 'Zou een eer zijn'
Rotterdams museum wil 'probleemwolf' Bram hebben: 'Zou een eer zijn'
Doodschieten Utrechtse wolf is 'schanddaad' volgens Animal Rights
Doodschieten Utrechtse wolf is 'schanddaad' volgens Animal Rights
Wolf gedood op Utrechtse Heuvelrug, mogelijk probleemwolf Bram
Wolf gedood op Utrechtse Heuvelrug, mogelijk probleemwolf Bram

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.