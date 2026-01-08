Gezenderde wolf van De Hoge Veluwe duikt op in Utrecht

De wolf die afgelopen najaar voor onderzoek is gezenderd in Nationaal Park De Hoge Veluwe, verblijft momenteel op de Utrechtse Heuvelrug. Dat hebben onderzoekers vastgesteld aan de hand van verzamelde data. Het roofdier kreeg in oktober een halsband met zender om. Met dat onderzoek wordt gekeken hoe mensen, wolven en prooidieren, zoals herten, met elkaar omgaan op De Hoge Veluwe.

Er zijn beelden gemaakt van de wolf samen met soortgenoten op de Utrechtse Heuvelrug. Eind vorig jaar werd daar nog een zogeheten 'probleemwolf' doodgeschoten door jagers. Dat dier, met de bijnaam Bram, had meerdere keren mensen aangevallen en gebeten. Het is nog niet duidelijk of de gezenderde wolf zich bij de roedel van Bram heeft gevoegd of zich definitief in het gebied heeft gevestigd.

In Barneveld werd vorige maand een protestbijeenkomst georganiseerd tegen de aanwezigheid van de wolf in Nederland:

2:00 Barnevelders uitten zorgen over de wolf: 'We zien dat mensen bang zijn'

Het roofdier legde in drie maanden tijd ruim 2.500 kilometer af. Na omzwervingen via onder meer Overijssel, Drenthe en opnieuw de Veluwe trok de wolf begin december richting Utrecht.