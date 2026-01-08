Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gezenderde wolf van De Hoge Veluwe duikt op in Utrecht

Gezenderde wolf van De Hoge Veluwe duikt op in Utrecht

Dieren

Vandaag, 12:54

Link gekopieerd

De wolf die afgelopen najaar voor onderzoek is gezenderd in Nationaal Park De Hoge Veluwe, verblijft momenteel op de Utrechtse Heuvelrug. Dat hebben onderzoekers vastgesteld aan de hand van verzamelde data. Het roofdier kreeg in oktober een halsband met zender om. Met dat onderzoek wordt gekeken hoe mensen, wolven en prooidieren, zoals herten, met elkaar omgaan op De Hoge Veluwe.

Er zijn beelden gemaakt van de wolf samen met soortgenoten op de Utrechtse Heuvelrug. Eind vorig jaar werd daar nog een zogeheten 'probleemwolf' doodgeschoten door jagers. Dat dier, met de bijnaam Bram, had meerdere keren mensen aangevallen en gebeten. Het is nog niet duidelijk of de gezenderde wolf zich bij de roedel van Bram heeft gevoegd of zich definitief in het gebied heeft gevestigd.

In Barneveld werd vorige maand een protestbijeenkomst georganiseerd tegen de aanwezigheid van de wolf in Nederland:

Barnevelders uitten zorgen over de wolf: 'We zien dat mensen bang zijn'
2:00

Barnevelders uitten zorgen over de wolf: 'We zien dat mensen bang zijn'

Het roofdier legde in drie maanden tijd ruim 2.500 kilometer af. Na omzwervingen via onder meer Overijssel, Drenthe en opnieuw de Veluwe trok de wolf begin december richting Utrecht.

Door ANP

Lees ook

Politie grijpt in bij betoging voor wolf Bram in Renswoude
Politie grijpt in bij betoging voor wolf Bram in Renswoude
Boze Barnevelders protesteren tegen wolf: ‘Het kan echt niet verder zo’
Boze Barnevelders protesteren tegen wolf: ‘Het kan echt niet verder zo’
Rechter: provincie Gelderland mag 'probleemwolf' Hubertus niet meer afschieten
Rechter: provincie Gelderland mag 'probleemwolf' Hubertus niet meer afschieten
Vergadering provincie Utrecht onderbroken door protest tegen doden wolf
Vergadering provincie Utrecht onderbroken door protest tegen doden wolf

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.