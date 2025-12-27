Volg Hart van Nederland
Boze Barnevelders protesteren tegen wolf: ‘Het kan echt niet verder zo’

Dieren

Vandaag, 22:17

Bewoners van Barneveld nemen stelling tegen de aanwezigheid van de wolf in Nederland, vanwege het toenemende aantal aanvallen op vee. De actiegroep Wolven Weg organiseerde zaterdag een protestbijeenkomst op het Raadhuisplein. Tijdens de bijeenkomst boden zij burgemeester Jacco van der Tak een manifest aan, waarin zij pleiten voor meer bevoegdheden en strengere wetgeving rond het wolvenbeheer. Ook werd het vee dat door wolvenaanvallen is omgekomen herdacht met kaarsen.

Het aanbieden van het manifest aan de burgemeester dient meerdere doelen, vertelt een woordvoerder van de actiegroep. "Dit is niet alleen een symbolische handeling, maar ook bedoeld om hem een hart onder de riem te steken. Hij doet al enorm veel, maar er kan nog meer gebeuren," zegt de woordvoerder tegen Hart van Nederland. "Zo is er bijvoorbeeld behoefte aan versoepeling van de regelgeving rondom stallen, en moet er iets geregeld worden met de vergoedingen voor wolfwerende hekken."

Het zit de actievoerders ook dwars dat wolven worden neergezet als een soort huisdieren met een naam, zoals de onlangs doodgeschoten wolf 'Bram'. "Het is wolf GW3237m, geen Bram. Het is geen knuffeldier, het is een toppredator."

Oog in oog met wolf

De wanhoop bij de actiegroep is groot. Enkele actievoerders stonden zelf oog in oog met een wolf, anderen verloren schapen of ander vee door een aanval. "Het kan echt niet verder zo. Je vraagt je toch af: wanneer gaat het echt mis?", stelt de woordvoerder. "Het gevoel is duidelijk: de wolf gijzelt ons gewoon."

Benieuwd hoe het manifest is ontvangen door de burgemeester? Kijk dan verder via de video hierboven.

