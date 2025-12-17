Volg Hart van Nederland
Alwéér dode wolf in Drenthe: derde in acht dagen tijd

Vandaag, 09:40 - Update: 3 uur geleden

Bij het Drentse dorp Hijken is woensdagochtend opnieuw een dode wolf gevonden. Volgens de politie gaat het om een aanrijding. De bestuurder die erbij betrokken was, heeft zelf contact opgenomen, laat een woordvoerder weten op basis van berichtgeving van RTV Drenthe.

Het is de derde keer in iets meer dan een week dat er in de provincie een wolf het niet overleeft. Eerder werden ook in het Drents-Friese Wold en in Nationaal Park Dwingelderveld dode dieren gevonden. In het Drents-Friese Wold ging het eveneens mis in het verkeer, waarbij de automobilist zich meldde.

Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?
1:56

Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

De doodsoorzaak van de wolf die in de buurt van het Dwingelderveld lag, is nog onbekend. Dat wordt nu onderzocht. Die vondst kwam opvallend snel na een ander incident in hetzelfde gebied, waar twee wandelaars onlangs werden achtervolgd door een wolf. Het dier zou daarbij zelfs happende bewegingen hebben gemaakt.

De provincie heeft aangekondigd die opvallende wolf af te willen schrikken met paintballkogels en hem te voorzien van een zender. Zo hopen deskundigen meer zicht te krijgen op zijn gedrag en aanwezigheid.

In Drenthe leven vier wolvenroedels met in totaal naar schatting 35 wolven. De woensdag doodgereden wolf is meegenomen door de provincie. De komende tijd wordt onder meer DNA afgenomen van het dier.

Door Redactie Hart van Nederland

