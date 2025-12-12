Drenthe wil ook wolf zenderen en afschrikken met paintballs na nieuwe confrontatie

De provincie Drenthe bereidt maatregelen voor tegen een wolf die donderdag twee wandelaars benaderde in het Dwingelderveld. Drenthe wil dit dier afschrikken met een paintballgeweer en is ook van plan de wolf te voorzien van een zender. Hiervoor moet het dier eerst worden verdoofd.

Begin deze week maakte de provincie al bekend een wolf te willen afschieten die meerdere keren schapen heeft aangevallen. Van dit dier is het DNA bekend, van de wolf uit het Dwingelderveld niet. Volgens een woordvoerder gaat het zeer waarschijnlijk om verschillende dieren.

Op het onderstaande filmpje is te zien dat twee bezoekers van het Nationaal Park worden achtervolgd door een wolf:

Het dier lijkt happende bewegingen te maken. "Dit is zorgwekkend gedrag en een probleemsituatie", aldus de provincie. "We hebben geen berichten dat deze wolf ook mensen heeft gebeten of ander agressief gedrag vertoont." Een wolf die mensen zo dicht benadert, is volgens Drenthe "een potentiële probleemwolf".

Dier beter in beeld krijgen

Om een beter beeld te krijgen van deze wolf, zet Drenthe extra boswachters en toezichthouders in. De provincie maakt ook gebruik van wildcamera's. "Wanneer we de bewegingen van de wolf beter in beeld hebben, kunnen we effectiever maatregelen nemen." Drenthe wil de wolf voorzien van een zender voor wetenschappelijk onderzoek. Voor het schieten met paintballs op de wolf is een vergunning nodig.

In onderstaande video leggen we uit hoe gevaarlijk de wolf is:

De provincie roept bezoekers van het gebied op waakzaam te zijn, kinderen in het zicht te houden en geen honden mee te nemen naar het Dwingelderveld. "Wees extra alert met hardlopen, paardrijden of mountainbiken. Dit kan het achtervolgingsinstinct van wolven aanwakkeren."

Op woensdag en donderdag werden op twee plekken in Drenthe dode wolven aangetroffen. Een daarvan was aangereden door een auto.