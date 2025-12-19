Rechter: provincie Gelderland mag 'probleemwolf' Hubertus niet meer afschieten

De provincie Gelderland krijgt geen toestemming om een wolf af te schieten op De Hoge Veluwe. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. Dit voorjaar beet de 'probleemwolf', met de bijnaam Hubertus, een hardloopster.

Volgens de rechtbank in Arnhem heeft de provincie onvoldoende onderbouwd waarom het nog steeds noodzakelijk is het dier te doden. Animal Rights en de Faunabescherming hadden de voorzieningenrechter gevraagd de opdracht hiervoor tegen te houden.

De laatste jaren houdt de wolf de gemoederen flink bezig. In onderstaande video wordt uitgelegd hoe gevaarlijk het dier is:

1:56 Hart van Nederland legt uit: hoe gevaarlijk is de wolf?

Faunabeheerders kregen in mei juist nog wel toestemming om de wolf te doden. Ook toen gingen dierenrechtenorganisaties in beroep, maar zonder succes. Jagers hadden vervolgens grote moeite om de wolf te vinden en af te schieten. De afschotvergunning daarvoor liep tot 1 januari.

Vergunning verlengen

De provincie gaf daarom onlangs een maatwerkvoorschrift af, een ander soort vergunning, om de toestemming voor het afschieten van deze wolf met een half jaar te verlengen. Hierin werd ook het zoekgebied uitgebreid naar Vliegbasis Deelen, pal naast De Hoge Veluwe, omdat 'Hubertus' en zijn roedel zich daar vaak laten zien.

Volgens de provincie was het dier bij meerdere incidenten met mensen betrokken. De rechter oordeelde vrijdag echter dat daar sinds april geen sprake meer van is geweest en dat de wolf geen mensen meer heeft benaderd. "Hij verblijft de laatste tijd overdag in een gebied waar weinig mensen (kunnen) komen en 's nachts jaagt hij op De Hoge Veluwe." De rechtbank sprak van een dilemma, omdat het roofdier acht maanden lang geen probleemgedrag vertoonde.

De onderbouwing die de provincie aanvoerde via advies door deskundigen om de wolf alsnog te laten doden, is volgens de rechter gedateerd "en voor een deel onvoldoende duidelijk en onderbouwd".