Vergadering provincie Utrecht onderbroken door protest tegen doden wolf

De vergadering van Provinciale Staten in de provincie Utrecht is woensdag enkele minuten stilgelegd, omdat actievoerders een spandoek toonden uit protest tegen het doodschieten van de 'probleemwolf' GW3237m, met de bijnaam Bram. Het spandoek dat een kleine groep actievoerders in de Statenzaal omhooghield, had de tekst 'stop met wolven verketteren'.

Eerder op de ochtend hadden de betogers in gesprek met commissaris van de Koning Hans Oosters en gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur en landbouw) al gezegd dat de wolf belangrijk is voor het ecosysteem en dat er rustgebieden voor de dieren moeten komen. Ook stelden ze dat niet Bram een probleem was, maar de mensen die van de wolf een probleem maken.

Bewoners en ondernemers werd gevraagd extra alert te zijn, nadat een kind werd gebeten door wolf Bram:

2:09 'Kind gebeten en meegesleurd door wolf in bos bij Austerlitz'

Oosters zei dat het afgeven van een afschotvergunning voor Bram binnen "de bestaande wet- en regelgeving helaas de verstandigste stap was". De commissaris wees erop dat die vergunning door de rechter was getoetst. De 'probleemwolf' werd begin deze maand doodgeschoten.

Vergunning

De provincie had aan het begin van de zomer een afschotvergunning voor Bram afgegeven. Uit DNA-analyse was gebleken dat het dier tot twee keer toe een wandelaarster had gebeten. Eind juli werd een 6-jarig kind door de wolf gebeten en meegesleurd.

De Partij voor de Dieren vroeg in de Statenvergadering het vergunningstraject voor de wolf te evalueren op doelmatigheid, rechtmatigheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Gedeputeerde Sterk zegde de evaluatie toe.

Voor de VVD hoeft de evaluatie niet over de rechtmatigheid van de afschotvergunning te gaan, omdat die meerdere keren is getoetst. "Wel zouden wij graag zien dat er wordt gekeken naar de economische schade die de situatie met zich mee heeft gebracht, bijvoorbeeld voor de ondernemers in en rondom het gebied", zei VVD-Statenlid Juliëtte van Gilse.

